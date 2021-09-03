2-4 сентября 2021 владивосток
Власть
03.09.2021 05:00

Мантуров: Россия сама профинансирует создание истребителя Checkmate

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций. Об этом на полях Восточного экономического форума РИА Новости рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Истребитель Сheckmate получит новое имя

По его словам, это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, бюджет полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК.

Иностранное участие не исключается. Зарубежные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя, отметил Мантуров. Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки, но не стоит забывать и о поставках самолета в российские войска, добавил министр.

Напомним, VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Программа форума включает свыше 70 мероприятий - это панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Главная тема ВЭФ - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Третьего сентября состоится пленарное заседание с участием лидеров стран АТР.

Названо место производства новейшего истребителя Checkmate