Мантуров: Россия сама профинансирует создание истребителя Checkmate

Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций. Об этом на полях Восточного экономического форума РИА Новости рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, бюджет полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК.

Иностранное участие не исключается. Зарубежные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя, отметил Мантуров. Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки, но не стоит забывать и о поставках самолета в российские войска, добавил министр.

Напомним, VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Программа форума включает свыше 70 мероприятий - это панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Главная тема ВЭФ - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Третьего сентября состоится пленарное заседание с участием лидеров стран АТР.