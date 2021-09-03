Минпромторг поддержал продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей

Минпромторг пока поддерживает продления срока действия нулевых таможенных пошлин на ввоз электромобилей в Россию. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По его словам, в будущем министерство может пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

Мантуров напомнил, что соглашение ВТО регламентирует отрасли, в которых пошлины повышать нельзя. "А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты", - уточнил министр.

Напомним, нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Россию и другие страны ЕАЭС были введены в мае 2020 года и будут действовать до конца 2021 года.