На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода и аммиака. Изучить этот вопрос поручил правительству президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Спрос на эти вещества в течение десятилетий будет стабильно расти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил президент. "Конечно, реализация этих планов потребует освоения и внедрения прорывных технологических решений в сфере транспорта, энергетики, других отраслей", - считает он. По его оценке, эта программа может стать серьезным вызовом для российской экономики и науки.

Глава государства обратился к кабмину с поручением проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству "зеленого" водорода и аммиака. В числе прочего надо оценить технико-экономическую целесообразность такого проекта и участие в нем зарубежных партнеров, прежде всего из Японии и Китая.