Нарендра Моди: Индия будет надежным партнером России на Дальнем Востоке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил 3 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в онлайн-формате. Он заявил, в частности, что приветствует "видение президента Путина" касательно развития Дальнего Востока России, и что Индия будет надежным партнером России "в воплощении этого видения в жизнь".

Моди также напомнил в своей речи, что в 2019 году во время посещения ВЭФ он "объявил о приверженности Индии политике "Действуй на Дальнем Востоке". Эта политика является важной составляющей нашего "особо привилегированного стратегического партнерства" с Россией, отметил индийский лидер.

По словам Моди, пандемия продемонстрировала важность секторов здравоохранения и фармацевтики в двустороннем сотрудничестве России и Индии. Энергетика - это еще одна важная основа стратегических взаимоотношений.

"Партнерство Индии и России в сфере энергетики может помочь обеспечить стабильность на мировом энергетическом рынке", - подчеркнул индийский премьер-министр.

Говоря об энергетике, он отметил, что "рассматривается вопрос строительства энергетического и торгового моста от Ямала до Владивостока и далее до Ченнаи".

Также Моди напомнил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, удалось достигнуть существенного прогресса в укреплении деловых связей Индии и России во многих областях.

"В их число, - напомнил он, - входят долгосрочные поставки коксующегося угля для сталелитейной промышленности Индии. Мы также изучаем новые возможности в области агропромышленности, керамической промышленности, полезных ископаемых стратегического значения, редкоземельных минералов и алмазной промышленности".

Кроме того, Моди предложил объединить наиболее важных заинтересованных игроков - регионы Дальнего Востока России и соответствующие штаты Индии - в рамках одной платформы и пригласил 11 губернаторов регионов Дальнего Востока посетить Индию.