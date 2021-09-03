2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
03.09.2021 13:48
Текст: Татьяна Карабут, Марина Трубилина, Дмитрий Балта
Видео: Александр Шансков

Протасов рассказал о прорыве в виноделии и улучшении качества продуктов

За год действия закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает использовать импортные виноматериалы для производства отечественных вин, на рынке произошли "тектонические сдвиги". Такую точку зрения в интервью "Российской газете" высказал глава Роскачества Максим Протасов.

По его данным, до закона выпускалось 1,3 тыс. видов российского вина, а сейчас - более 1,9 тыс. Из них 1,3 тыс. вин - защищенного географического указания с указанием региона производства. Производство тихих вин выросло на 4%, а вин ЗГУ - на 14%. При этом растет качество российских вин.

Фото: iStock
Роскачество: Вино может подорожать из-за роста цен на виноград

Роскачество также наблюдает кардинальное изменение спроса граждан на российское вино - потребители поверили в наше вино. Многие вина, которые производятся на небольших винодельнях, не доходят до крупных сетей - оно выпиваются туристами при посещении этих виноделен.

Что касается качества других продуктов, Центр изучения потребительского поведения при Росстате зафиксировал, что за время пандемии количество потребителей, которые заинтересованы в качестве продукции, выросло на 29% выросло. Но при этом 38% потребителей считают, что в пандемию качество товаров ухудшилось: более 70% сказали, что ухудшилось качество колбасных изделий, 40% - молочных.

Однако Роскачество видит обратную тенденцию. За первое полугодие 2021 года на 21% снизилась доля нарушений обязательных требований в исследованных товаров. Например, в колбасных изделиях наблюдается кратное снижение нарушений. Случаи фальсификата, когда заменяют дорогое мясо более дешевым, стали единичными. Снижается количество незаявленных ингредиентов, нарушения в маркировке, нарушения, связанные с превышением норм содержания антибиотиков.

В ближайшее время Роскачество намерено проверить всех онлайн-операторов, которые доставляют готовую или скоропортящуюся продукцию. Это позволит улучшить качество продуктов, которые население заказывает онлайн.

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