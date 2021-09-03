Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, назвал сложившуюся в Афганистане ситуацию после вывода войск США катастрофой.

"Это не мои слова, это слова американских аналитиков", - отметил он. "Смотрите, американцы люди очень прагматичные, истратили на эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? Нулевой", - добавил президент.

Он также отметил, что количество брошенных в Афганистане людей, которые работали на коллективный Запад, на США и их союзников, свидетельствует о гуманитарной катастрофе.

Кроме того, Путин заявил, что за порядок в мире должна отвечать ООН и ее Совет Безопасности. Так президент отреагировал на вопрос о том, кто будет отвечать за порядок в мире, если США отказываются от функции "всемирного полицейского".