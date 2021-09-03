Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение скорректировать обратный акциз на авиатопливо для Дальнего Востока. Он назвал эту идею здравой.

"Я понимаю, что это денежки, но тем не менее. Если мы хотим здесь поддержать перевозки, то это существенная мера", - сказал Путин.

С такой инициативой на встрече президента с модераторами ключевых сессий ВЭФ выступил председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко. Он, в частности, отметил, что налоговый вычет на топливо слишком мал для Дальнего Востока, где стоимость топлива выше по ряду причин.