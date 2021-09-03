2-4 сентября 2021 владивосток
Власть
03.09.2021 08:19
Текст: Айсель Герейханова (Владивосток)

Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение скорректировать обратный акциз на авиатопливо для Дальнего Востока. Он назвал эту идею здравой.

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
Путин: Можно рассмотреть увеличение кешбэка для Дальнего Востока

"Я понимаю, что это денежки, но тем не менее. Если мы хотим здесь поддержать перевозки, то это существенная мера", - сказал Путин.

С такой инициативой на встрече президента с модераторами ключевых сессий ВЭФ выступил председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко. Он, в частности, отметил, что налоговый вычет на топливо слишком мал для Дальнего Востока, где стоимость топлива выше по ряду причин.