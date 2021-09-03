Путин призвал продолжить работу над проектом, который разгрузит Транссиб

Строительство участка Северного широтного хода, который позволит выйти в незамерзающую часть Баренцева моря и разгрузить Транссибирскую магистраль, хороший проект. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"По поводу выхода к Баренцеву морю: мы давно уже этот проект изучаем, предлагаем", - заявил президент, отметив, что над ним нужно продолжать работать. "Разгрузить Транссиб - это абсолютно верно даже со стратегической точки зрения, на будущее", - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Ранее российский лидер назвал проходящий в столице Приморского края Восточный экономический форум интересным мероприятием, отдачу от которого почувствуют все, в том числе жители региона. По его словам, это полезная площадка и для партнеров России, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти.

Напомним, VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Его программа включает свыше 70 мероприятий - это панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Главная тема ВЭФ - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.