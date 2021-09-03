Путин заявил о политизации темы "зеленых технологий"

Россия следит за дискуссиями в Евросоюзе о так называемом экологическом налоге, но не может согласиться с правилами, которые противоречат нормам ВТО. Наша страна намерена сохранить лидерские позиции в энергетике, в том числе и энергетике будущего. Об этом заявил президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин также сказал, что борьба с изменениями климата часто используется для стремления переформатировать энергетический рынок и во внутриполитической повестке многих стран.

Некоторые экономики и страны хотят лишить другие государства их конкурентных преимуществ, подчеркнул президент. И поэтому идут разговоры в ЕС фактически об экологическом налоге. "Безусловно, мы заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, по шагам, направленным на то, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО", - сказал он.

"Поэтому мы внимательно следим за этими дискуссиями, будем работать с партнерами во всех регионах мира, в том числе в Евросоюзе", - заверил Путин, отметив, что это пока не консолидированная позиция ЕС, и подчеркнув, что справедливым заявленный первоначальный подход назвать нельзя. "Будем со всеми работать аккуратненько", - сказал он.

"К сожалению, борьба с изменениями климата частенько используется для решения экономических задач, стремления переформатировать энергетический рынок и - во многих странах - во внутриполитической повестке", - продолжил президент. Атомная энергетика никак не влияет на выбросы, а некоторые коллеги предлагают не учитывать ее возможности при расчетах, связанных с экологическим благополучием, привел он пример. То же самое и с гидроэнергетикой. При этом в России они составляют чуть ли не 40 процентов энергобаланса.

Конечно, нужно внимательно следить и за развитием технологий, считает Путин. Сейчас водород из газа и угля - это дорого, но ведь технологии меняются. "Мы должны за этим внимательно наблюдать", - повторил он. "Мы предпринимаем необходимые усилия, чтобы не просто не оказаться в хвосте происходящего, а сохранить свои лидерские позиции в энергетике в целом и энергетике будущего в частности", - заключил президент.