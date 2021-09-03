Анна Цивилева: "Колмар" обеспечил приток людей в Южную Якутию

До конца текущего года в городе Нерюнгри будут сданы два многоквартирных дома общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, строительство которых ведет угледобывающая компания.

- Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был завершен как можно быстрее, потому что впервые за многие годы отток населения из Нерюнгринского района прекратился и начался активный приток людей, - сообщила на полях Восточного экономического форума председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева. - "Колмар" уже скупил все имеющееся жилье в районе, арендовал весь возможный фонд для наших сотрудников, пять наших общежитий переполнены.

По словам Цивилевой, к 2023-му будет построено еще четыре многоквартирных дома общей площадью 14,5 тысячи "квадратов". Третьим этапом станет сооружение к 2024 году трех домов площадью 11,5 тысячи квадратных метров. В квартале будут не только жилые здания, но и хорошая социальная инфраструктура.

"Колмар" реализует три крупных инвестиционных проекта по добыче, переработке и транспортировке угля на Дальнем Востоке.

- Конечно же, мы нуждаемся в кадрах, потому что предприятие растет, развивается. Ежегодная потребность компании - несколько тысяч высококвалифицированных специалистов. Мы максимально задействуем возможности республики и привлекаем людей из других регионов для работы на постоянной основе на нашем предприятии и проживания в нашем районе, - подчеркнула председатель совета директоров АО "Колмар Груп".