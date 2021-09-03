Дальневосточные порты ждет реновация

Три рыбных порта в морских портах Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Корсаков (Сахалинская область) ждет реновация, а в морском порту на мысе Назимова во Владивостоке появится новый рыбный порт с совокупным грузооборотом 4,6 миллиона тонн.

ВЭБ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и корпорация "Рыба.РФ" на ВЭФ-2021 заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России на территории Дальнего Востока и Арктики. В рамках проекта в портах планируется строительство новых холодильных комплексов общей мощностью 35 тысяч тонн, инфраструктуры для передержки живых водных биоресурсов, площадок для хранения и перевалки рефрижераторных контейнеров, инфраструктуры для проведения организованных торгов рыбной продукцией, рыбоперерабатывающих комплексов мощностью 110 тысяч тонн. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается в 52 миллиарда рублей.

Благодаря развитию инфраструктуры рыбных портов рыбопромышленники получат современные и технологичные сервисы по хранению, переработке и логистике рыбной продукции. Новая инфраструктура упростит доступ для продукции на внутренний рынок, рыба станет доступнее. Формирование цельных логистических цепочек с соблюдением температурных режимов позволит повысить качество продукции, которая поступает потребителям.

По словам генерального директора КРДВ Игоря Носова, инвесторам доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение десяти лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые пять лет.