2-4 сентября 2021 владивосток
Власть
03.09.2021 05:30
Текст: Татьяна Дмитракова
Видео: Дмитрий Балта

Глава Якутии рассказал о борьбе с природными пожарами и таянием вечной мерзлоты

На Восточном экономическом форуме, который со 2 по 4 сентября проходит во Владивостоке, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о борьбе с природными пожарами в регионе и таянием вечной мерзлоты.