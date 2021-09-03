Минвостокразвития посчитает индекс здоровой городской среды на Дальнем Востоке

Минвостокразвития планирует разработать индекс здоровой городской среды на Дальнем Востоке. Об этом заявил замглавы ведомства Марат Шамьюнов на полях Восточного экономического форума.

По его словам, индекс поможет местным органам власти определить наиболее проблемы зоны и места, где в первую очередь необходимо создавать рекреационные пространства и спортивные объекты.

Новая система оценки будет основываться на геопространственных и "больших данных" городов, картографических данных, данных GPS и статистике.

"Индекс здоровой городской среды на Дальнем Востоке" поможет эффективнее распределять средства в рамках "Единой субсидии", реализовывать конкретные проекты в муниципалитетах - там, где в первую очередь нуждаются в повышении качества городской среды и укреплении общественного здоровья", - отметил Шамьюнов.

К участию в проекте планируется привлечь экспертов и консультантов из Всемирной организации здравоохранения, а также специалистов из ВЭБ.РФ.