На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций

Фонд технологических инвестиций "Восход" будет создан для поддержки и развития научно-технического потенциала Дальнего Востока, а также для поддержки команд технологических проектов, направленных на решение отраслевых проблем Дальневосточного федерального округа. Церемония подписания соглашения прошла в рамках Восточного экономического форума.

"Темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке существенно превышают среднероссийский уровень. Развитие высоких технологий - та задача, которую нам ещё предстоит с вами решить, и создание венчурного фонда с частным капиталом для нас имеет принципиальное значение. Вместе с компанией "Интеррос" мы обязаны разработать прозрачный эффективный механизм предоставления поддержки высокотехнологичным проектам. Уверен в том, что это поможет развитию высоких технологий и экономике нашей страны", - отметил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В качестве приоритетных направлений деятельности фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии. Объём инвестиций в фонд в течение пяти лет составит порядка 10 миллиардов рублей.

Как пояснил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, фонд планируется сформировать до конца 2021 года сроком на десять лет.