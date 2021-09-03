Поселок в Забайкалье обновят в рамках механизма концессионного соглашения

Компания "Удоканская медь", Минвостокразвития России, правительство Забайкальского края и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по созданию объектов социальной инфраструктуры в поселке Новая Чара Забайкальского края.

Проект предполагает строительство культурно-досугового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса и нового комплекса Каларской Центральной районной больницы.

Стороны рассматривают возможность реализации проекта на основании концессионного соглашения в рамках разработанной Минвостокразвития России программы "Дальневосточная концессия". Объем необходимых инвестиций оценивается в пять миллиардов рублей.

- Проект освоения Удоканского месторождения является мощным драйвером развития Забайкальского края. В результате его реализации в регионе будет сформировано около трех тысяч рабочих мест. В ближайшем к месторождению поселке Новая Чара необходимо создать современную городскую среду и построить социальную инфраструктуру, - сообщил председатель совета директоров компании "Удоканская медь" Валерий Казикаев. - Мы спроектировали новые социальные объекты, уже приступили к благоустройству центра поселка. В дальнейшем для развития территории планируем использовать предложенный государством механизм концессионного соглашения. Социальные инвестиции в регионе присутствия - наш ключевой приоритет.