Первую товарную продукцию из руды Удокана получат в 2022 году

Компания "Удоканская медь" намерена в следующем году приступить к выпуску товарной продукции из руды, добытой на крупнейшем в России месторождении меди.

- Ситуация с "ковидом" и другие объективные трудности влияют на наши планы, но мы их не меняем. Мы уверены, что произведем эту продукцию в срок, - подчеркнул на полях Восточного экономического форума председатель совета директоров компании "Удоканская медь" Валерий Казикаев. - Мы справимся с этой задачей благодаря поддержке банков, наших акционеров и, конечно, благодаря мерам государственной поддержки. Режим ТОР и другие льготные механизмы серьезно помогают развитию в столь труднодоступных местах таких сложных проектов, как наш.

По словам Валерия Казикаева, первая очередь разработки месторождения и строительства ГОКа все ближе к завершению. Компания проектирует вторую очередь освоения Удокана и планирует приступить к ней с 2023-2024 года.