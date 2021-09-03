Путин: Можно рассмотреть увеличение кешбэка для Дальнего Востока

Туристический кешбэк для путешествий по регионам Дальнего Востока может вырасти - рассмотреть такую инициативу предложил президент РФ Владимир Путин.

Об этом он заявил на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума, комментируя предложение одного из участников.

"Я бы тоже подумал над увеличением", - сказал президент, пояснив, что имеет в виду Дальний Восток. По его словам, это поможет выполнить задачу по поиску дополнительных средств для этих регионов. Ведь важно поддержать бизнес, а конкретно туристический бизнес - это перспективное направление, уверен российский лидер.

Автор предложения - глава корпорации АЕОН Роман Троценко - уточнил, что считает нужным увеличить размер туристического кешбэка с 20 тыс. рублей до 40 тыс. Ведь турпродукт на Дальнем Востоке обходится объективно дороже из-за длительных переездов или перелетов.

Как заметил Владимир Путин, на реализацию такого предложения понадобятся дополнительные ресурсы, поэтому реакция главы Минфина Антона Силуанова, по его словам, понятна заранее.