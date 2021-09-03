Путин назвал отличительную черту дальневосточников

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент пояснил, почему Дальний Восток имеет такое значение для России. Владимир Путин также назвал отличительную черту дальневосточников - это дух первооткрывателя.

"Дальневосточники в широком смысле этого слова - это пионеры, первооткрыватели. Какую работу нужно было проделать, чтобы осваивать эти территории! Какие проявить личные деловые качества, чтобы добиться результата!" - восхитился глава государства. "И сегодняшние поколения тоже в значительной степени первооткрыватели, потому что многое, что здесь сегодня происходит, делается впервые", - добавил он.

"Дух первооткрывателя - это отличительная черта дальневосточников", - отметил Путин. Развитие Дальнего Востока для России имеет колоссальное значение, это перспектива развития нашей страны на столетия вперед, подчеркнул он. А если исходить из того, что и Арктический регион относится к этим территориям, то станет понятно, почему последнее время этому региону уделяется повышенное внимание, сказал президент, призвав рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам.