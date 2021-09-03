Путин открыл гелиевый хаб в Приморье

Владимир Путин по видеосвязи дал старт открытию логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока. Гелиевый хаб "Газпрома" в Приморье будет крупнейшим в мире.

"Начинайте", - сказал президент и поздравил "Газпром" с началом работы. "Я поздравляю вас. Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям", - отметил президент.

"Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. "Газпром" демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты", - добавил он.

Путин подчеркнул, что компания уделяет должное внимание высоким технологиям, ищет новые ниши на внутреннем и мировом рынке и успешно решает эти задачи благодаря таланту и трудолюбию.

Отметим, что логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров возведен на территории опережающего развития "Надеждинская". Сюда с Амурского газоперерабатывающего завода будет доставляться и направляться далее на экспорт товарный гелий.