Путин поддержал увеличение налоговой льготы для дальневосточных авиакомпаний

Президент России Владимир Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо для авиаперевозок на Дальнем Востоке. Это поможет снизить цену на билеты, считают бизнесмены.

Предложение прозвучало на встрече президента с модераторами сессий Восточного экономического форума. С инициативой выступил председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко. Он обратил внимание на то, что налоговый вычет на топливо сейчас одинаковый для всех авиакомпаний страны. Однако в регионах Дальнего Востока топливо дороже. Коррекция льготы для них позволит выровнять стоимость авиатоплива и существенно снизить цены на билеты, считает Троценко.

"Мне кажется, что это справедливое предложение", - отреагировал Путин. Обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, он отметил, что это будет существенной мерой для поддержки перевозок.

Министерство проведет анализ ситуации и подготовит предложения, заверил Силуанов.