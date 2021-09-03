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Власть
03.09.2021 10:20
Текст: Галина Мисливская

Путин поручил создать новые стимулы для строительства жилья в ДФО

Правительство совместно с региональными властями должно разработать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства на Дальнем Востоке. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Фото: ТАСС
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Он напомнил, что к 2024 году стоит задача увеличить объем жилищного строительства в ДФО в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. "Прошу правительство совместно с регионами проработать дополнительные решения по стимулированию жилищного строительства на Дальнем Востоке", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что стоимость жилья на Дальнем Востоке за последнее время заметно подросла, и на рынке сейчас не хватает качественных, доступных предложений.

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