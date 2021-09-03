Путин рассказал о планах на перевозки по Севморпути

Россия будет наращивать возможности Северного морского пути, заявил Владимир Путин. По его словам, к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год.

"Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим и возможности Северного морского пути", - отметил он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Ранее президент также отмечал, что контейнерные перевозки по Северному морскому пути важно налаживать, однако они должны быть экономически целесообразными и выгодными.