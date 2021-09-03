Путин: За 5 лет на Дальнем Востоке отремонтируют более тысячи школ

За ближайшие 5 лет на Дальнем Востоке планируется отремонтировать более тысячи школьных зданий, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он напомнил, что программу капитального ремонта школ предложила партия "Единая Россия". "За ближайшие 5 лет здесь на Дальнем Востоке планируем отремонтировать свыше 1 тысячи школьных зданий", - заявил президент. Кроме того, до конца 2023 года на Дальнем Востоке будет введено 21 500 новых учебных мест в рамках целевой программы.