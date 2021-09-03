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Власть
03.09.2021 10:23
Текст: Галина Мисливская

Путин: За 5 лет на Дальнем Востоке отремонтируют более тысячи школ

За ближайшие 5 лет на Дальнем Востоке планируется отремонтировать более тысячи школьных зданий, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он напомнил, что программу капитального ремонта школ предложила партия "Единая Россия". "За ближайшие 5 лет здесь на Дальнем Востоке планируем отремонтировать свыше 1 тысячи школьных зданий", - заявил президент. Кроме того, до конца 2023 года на Дальнем Востоке будет введено 21 500 новых учебных мест в рамках целевой программы.

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