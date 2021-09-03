"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути

Новости

В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска 07:00
На Дальнем Востоке появится новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 06:02
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31
Глава Якутии рассказал о борьбе с природными пожарами и таянием вечной мерзлоты 05:30
Видео мартышки с маской напомнило о важности антиковидных мер 05:30
Мутко: 33 процента дальневосточников арендуют жилье 05:27
Создание госзастройщика может способствовать появлению доступного жилья 05:15
Во Владивостоке появятся парк развлечений и гольф-клуб 05:07
Гусейнов: "Дальневосточная ипотека" изменила ситуацию на рынке жилья 05:07
В Приморье появится новый металлургический завод 04:58
Глава РЖД рассказал о росте стоимости модернизации БАМа и Транссиба 04:30
Минздрав рассказал, сколько больных COVID-19 находится в реанимациях 04:30
Эксперты предупредили об угрозе нехватки автозапчастей в России 04:20
Психолог Гараганов развеял миф о пользе курения при COVID-19 04:10
Глава Минтруда назвал средний возраст предпринимателя в России 03:51
Греф назвал основные риски "зеленого" перехода для России 03:44
Минтруд: Число самозанятых в России увеличится в два раза к 2024 году 03:40
Байден навестил в госпитале раненых в Афганистане военных 03:38
Косачев оценил итоги визита президента Украины в США 03:01
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют 7 млн рублей 03:00
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском 02:39
Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45 02:10
Посольство РФ: Россиян нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Мексике 02:07
Пентагон опроверг сообщения о сокращении военного присутствия США в Сирии 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
03.09.2021 06:33
Рубрика: Экономика

"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути

Текст: Анна Бондаренко

О проекте Большого Северного морского пути на расширенном заседании Общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут" рассказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, на ВЭФ проект представлен впервые.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Названы три главных вызова для Арктики и Дальнего Востока

"Большой северный морской путь понимается нами следующим образом. Территориально - это транспортный морской коридор, объединяющий территориальные воды, исключительную экономическую зону РФ от морской границы с Норвегией в Баренцевом море до морской границы с Корейской демократической республикой на востоке. В эту акваторию входит СМП, как отдельный федеральный проект", - уточнил он.

При этом неизменными остаются задачи, поставленные президентом в рамках СМП, которые подразумевают, что к 2024 году объем перевозок по этому маршруту достигнет 80 миллионов тонн. Однако к этой задаче добавятся как минимум две новых: внутренний каботаж и транзитные, в первую очередь контейнерные, перевозки.

Все это подразумевает более мощное инфраструктурное обустройство по всей протяженности Большого СМП. Речь идет о создания хабов и перегрузочных портов.

"Без сомнения, эта тематика позволит расширить деловую повестку Дальнего Востока, создавать соответствующие мощности и укреплять инфраструктуру морских перевозок. Особое внимание будем уделять экологической безопасности, развитию арктического грузового флота, инфраструктуры, экосистемы цифровых сервисов в формате "одного окна" для грузоперевозчиков", - рассказал о планах Алексей Лихачев, отметив, что они должны войти в "дорожную карту" Большого СМП.

Заняться ее разработкой он предложил участникам Общественного совета. Представить документ предполагается на Арктическом форуме, который состоится в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге.

"Предварительные оценки говорят о том, что мы можем удвоить перевозки по СМП в горизонте до 2030 года, а после 2034-го - выйти на сумму грузопотока по большому СМП до 250 миллионов тонн", - подчеркнул глава госкорпорации.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Мантуров: Россия сама профинансирует создание истребителя Checkmate
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
Эксперты предупредили об угрозе нехватки автозапчастей в России
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии