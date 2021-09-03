"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути

О проекте Большого Северного морского пути на расширенном заседании Общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут" рассказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, на ВЭФ проект представлен впервые.

"Большой северный морской путь понимается нами следующим образом. Территориально - это транспортный морской коридор, объединяющий территориальные воды, исключительную экономическую зону РФ от морской границы с Норвегией в Баренцевом море до морской границы с Корейской демократической республикой на востоке. В эту акваторию входит СМП, как отдельный федеральный проект", - уточнил он.

При этом неизменными остаются задачи, поставленные президентом в рамках СМП, которые подразумевают, что к 2024 году объем перевозок по этому маршруту достигнет 80 миллионов тонн. Однако к этой задаче добавятся как минимум две новых: внутренний каботаж и транзитные, в первую очередь контейнерные, перевозки.

Все это подразумевает более мощное инфраструктурное обустройство по всей протяженности Большого СМП. Речь идет о создания хабов и перегрузочных портов.

"Без сомнения, эта тематика позволит расширить деловую повестку Дальнего Востока, создавать соответствующие мощности и укреплять инфраструктуру морских перевозок. Особое внимание будем уделять экологической безопасности, развитию арктического грузового флота, инфраструктуры, экосистемы цифровых сервисов в формате "одного окна" для грузоперевозчиков", - рассказал о планах Алексей Лихачев, отметив, что они должны войти в "дорожную карту" Большого СМП.

Заняться ее разработкой он предложил участникам Общественного совета. Представить документ предполагается на Арктическом форуме, который состоится в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге.

"Предварительные оценки говорят о том, что мы можем удвоить перевозки по СМП в горизонте до 2030 года, а после 2034-го - выйти на сумму грузопотока по большому СМП до 250 миллионов тонн", - подчеркнул глава госкорпорации.