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Рубрика: Власть

Трутнев: Основное внимание будет уделяться социальной сфере

Текст: Василий Кошкин

Власти намерены уделять особое внимание развитию социальной сферы в регионах. Об этом говорили участники совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством Владимира Путина, которое прошло во Владивостоке.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Юрий Трутнев: Новые города должны создаваться в центрах экономического роста

По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, власти должны, прежде всего, обратить внимание на развитие уже существующих городов и населенных пунктов Дальнего Востока.

"Я побывал в очень многих из них и вижу, как живут люди, чего не хватает. Нам надо создавать для людей комфортные, удобные условия для жизни. Владивосток - это транспортный перекресток Дальнего Востока, здесь морской порт создает ряд совершенно особенных условий для развития. Строительство нового района Владивостока, превращение Владивостока в агломерацию мне кажется совершенно естественной историей. Во Владивостоке есть потребность в жилье, причем более дешевом жилье, потому что сейчас оно стоит очень дорого", - заявил вице-премьер журналистам.

Одной из ключевых задач он назвал развитие строительства на Дальнем Востоке, для чего необходимо решить ряд проблем.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Здесь очень низкие объемы производства строительных материалов. Уже по результатам форума обязательно дам коллегами из министерства по развитию Дальнего Востока поручение создать отдельный преференциальный режим именно для предприятий по производству стройматериалов. Для того, чтобы побежать в конкуренции, чтобы инвестиции продолжали приходить на Дальний Восток, надо разрабатывать отраслевые преференциальные системы. Первые потребности, которые вижу и по которым буду просить своих коллег быстрее провести эту работу, - туризм, строительство и предприятия по производству строительных материалов, а также высокие технологии", - подчеркнул вице-премьер.

Одним из способов снизить цены на жилье в регионе Трутнев назвал программу "Дальневосточный квартал". "Компании, которые придут в ТОР, сэкономят на налоговых преференциях и получат уже готовую землю и инфраструктуру. Для меня сейчас принципиально создать понятный и прозрачный механизм, чтобы вот эти преимущества, которые они получат, осталось не в карманах строительных организаций, а, чтобы они сработали на снижении стоимости. Уверен в том, что мы с этим справимся и повлияем на стоимость рынка жилья сначала во Владивостоке, а потом и в других территориях Дальнего Востока. Во всех регионах Дальнего Востока мы будем начинать работу по строительству более дешевого жилья для людей", - пояснил чиновник.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Он также напомнил, что правительство выделяет на развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительство жилья достаточно большие деньги. Ключевая задача сейчас - обеспечить финансирование программ на дальнем Востоке.

"Массово строить жильё, в том числе создавать новые районы Владивостока мы начнем в будущем году. А темпы строительства будут прямо зависеть от востребованности. В любом случае мы не будем строить все жилье за государственный счет - это неправильная конструкция. Мы будем делать это приемлемым для бизнеса и привлекать туда строительные компании, помогая им снизить цену продажи. При этом мы делаем их сбыт более эффективным - дешевое жилье продавать будет легче", - подчеркнул Трутнев.

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