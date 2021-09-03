Участники ВЭФ заложили традицию высаживать деревья в кампусе ДВФУ

Около сотни реликтовых деревьев высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке участники шестого Восточного экономического форма, сообщает РИА Новости.

Абрикос маньчжурский, можжевельник, рододендрон Шлиппенбаха - реликтовые для Дальнего Востока деревья - высадили федеральные министры, главы регионов ДФО, представители бизнеса и фонда "Росконгресс".

Эта акция, по мнению властей Владивостока, даст начало традиции высаживать растения вблизи кампуса Дальневосточного федерального университета в дни проведения Восточного экономического форума.

"В ноябре прошлого года к нам пришла серьезная непогода, часть лесного фонда была утрачена, много деревьев было сломано. И мы придумали добрую традицию для Восточного экономического форума... И с этого года хотели бы продолжать высадку реликтовых растений на территории кампуса ДВФУ", - объяснил задуманное мэр Владивостока Константин Шестаков.