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Экономика
03.09.2021 15:56
Текст: Татьяна Дмитракова

Угольная компания занялась промышленным туризмом в Якутии

Угледобывающая компания "Колмар" подключилась к всероссийскому проекту по производственному туризму, подписав соглашение о сотрудничестве в развитии промышленного туризма с Агентством стратегических инициатив и Республикой Саха (Якутия). Для реализации этого направления угольщики создали собственную туристическую компанию "Колмар Тур". Об этом сообщила на полях Восточного экономического форума председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

Анна Цивилева: "Колмар" обеспечил приток людей в Южную Якутию

- Собственная туристическая компания, с одной стороны, помогает сотрудникам нашего предприятия организовать свой досуг и отдых, с другой - привлекает туристов в регион, в том числе являясь оператором развития промышленного туризма, - отметила Анна Цивилева. - Промышленный туризм - это новое направление, которое для нас интересно тем, что мы знакомим людей со своим производством. Хотим показать, чем живет угольная промышленность, как работают шахтеры, и возродить уважение к этой профессии.

В компании подчеркивают, что экскурсионные маршруты на производство, прежде всего, связаны с техникой безопасности, тем не менее здесь готовы открывать двери для самых различных категорий гостей. На сегодняшний день сотрудники предприятия провели более 50 экскурсий с соблюдениями всех мер безопасности.