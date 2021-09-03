Угольная компания занялась промышленным туризмом в Якутии

Угледобывающая компания "Колмар" подключилась к всероссийскому проекту по производственному туризму, подписав соглашение о сотрудничестве в развитии промышленного туризма с Агентством стратегических инициатив и Республикой Саха (Якутия). Для реализации этого направления угольщики создали собственную туристическую компанию "Колмар Тур". Об этом сообщила на полях Восточного экономического форума председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

- Собственная туристическая компания, с одной стороны, помогает сотрудникам нашего предприятия организовать свой досуг и отдых, с другой - привлекает туристов в регион, в том числе являясь оператором развития промышленного туризма, - отметила Анна Цивилева. - Промышленный туризм - это новое направление, которое для нас интересно тем, что мы знакомим людей со своим производством. Хотим показать, чем живет угольная промышленность, как работают шахтеры, и возродить уважение к этой профессии.

В компании подчеркивают, что экскурсионные маршруты на производство, прежде всего, связаны с техникой безопасности, тем не менее здесь готовы открывать двери для самых различных категорий гостей. На сегодняшний день сотрудники предприятия провели более 50 экскурсий с соблюдениями всех мер безопасности.