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Власть
03.09.2021 15:48
Текст: Матвей Линник

В Счетной палате назвали драйверы развития Дальнего Востока

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме перечислила отрасли, способствующие экономическому развитию Дальнего Востока.

По ее словам, это сельское хозяйство, судостроение, логистический сегмент, обрабатывающая промышленность.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Немаловажную роль играет лесная отрасль. Аудитор напомнила, что президент поручил запретить вывоз необработанной или грубо обработанной древесины. "Придут (производители - Прим. ред.) на внутренний рынок, будут создавать новые предприятия. Будет фабрика по производству бумаги, которая будет печатать книги", - сказала она.

Другим драйвером развития Дальнего Востока является строительная отрасль, продолжила Орлова. По ее мнению, необходимо наращивать элементы стройиндустрии, производства щебня и песка.