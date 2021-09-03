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03.09.2021 13:30
Рубрика: Власть

Во Владивостоке открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин

Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась на набережной бухты Аякс в рамках VI Восточного экономического форума.

Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС
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"Улица Дальнего Востока" - одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2021. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. Также в этом году в выставке участвуют федеральные органы исполнительной власти: Минспорт, Минпромторг, Минвостокразвития.

"В шестой раз проходит Восточный экономический форум, и в шестой раз мы собираемся на "Улице Дальнего Востока". Мы придумывали эту "улицу" для того, чтобы каждый регион мог показать, за что любят Приморье, Чукотку, Амурскую область, Якутию, Бурятию и другие субъекты Российской Федерации, входящие в дружную семью дальневосточных регионов. Я уверен в том, что это очень важно. Любовь к родной земле создает энергию движения, формирует гордость, которая позволяет решать все новые и новые задачи", - отметил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Во время работы выставки "Улица Дальнего Востока" на главной сцене будут выступать творческие коллективы субъектов ДФО, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. Творческая программа будет состоять не только из номеров, отражающих народное искусство региона, но и современных выступлений: цирковое искусство, шоу-номера, концерты музыкальных групп.

Пока выставка доступна для участников форума. Жители и гости Владивостока смогут посетить ее 5-6 сентября после регистрации на сайте. 7 сентября запланирован социальный день.

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