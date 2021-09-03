Во Владивостоке появятся парк развлечений и гольф-клуб

Во Владивостоке построят первый тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс "Парк Русский" на территории площадью более 50 га. Общий объем инвестиций в проект составит 15 миллиардов рублей.

За основу проекта "Парк Русский" возьмут концепцию "Сочи Парк" - первого тематического парка в России, входящего в топ-25 лучших парков Европы.

Также во Владивостоке появится гольф-клуб мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включен отель. Площадь объекта - 170 га. Общий объем инвестиций проекта "Гольф Курорт Приморье" составит 8,5 миллиарда рублей.

Соглашение о строительстве объектов мирового уровня заключили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Корпорация развития Приморского края, Инвестиционное Агентство Приморского края и компания "Восток Резортс" на полях VI Восточного экономического форума. Общий объем инвестиций составит 23,5 миллиарда рублей.

"Прежде всего хочу поблагодарить инвестора и пожелать ему успехов в реализации соглашений. На церемонии присутствуют представители трех институтов развития. Коллеги, ваша задача от имени и по поручению Правительства Российской Федерации, Приморского края поддерживать и помогать инвестору. Нам нужны такие проекты, нужно создавать условия для отдыха людей, для привлечения туристов в Приморский край. Это очень большая и важная работа", - отметил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.