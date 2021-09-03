Заявки на льготные кредиты для строительства в ДФО превысили 70 млрд рублей

Сумма заявок на получение кредитов на строительство и реконструкцию отелей с субсидируемой процентной ставкой по Дальнему Востоку превысила 70 млрд рублей, сообщила "Российской газете" руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

"На получение льготных кредитов будут претендовать проекты из Дальнего Востока на общую сумму в 72 млрд рублей", - сказала она. Эти заявки находятся в предварительном портфеле инвестиций банков, пояснила глава Ростуризма.

Принимать заявки ведомство будет в течение сентября. Комиссия проведет отбор проектов.

Запущенная Ростуризмом программа субсидирования процентной ставки по кредитам вызвала огромный интерес, отметила Догузова.

Субсидирование процентной ставки как мера поддержки в туристической отрасли применяется впервые. Инвесторы смогут претендовать на льготные кредиты под 3-5% в год на срок до 15 лет. Кредиты предоставляют российские банки на строительство и реконструкцию отелей.