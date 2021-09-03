2-4 сентября 2021 владивосток
Культура
03.09.2021 09:45
Текст: Михаил Чкаников
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Зельфира Трегулова: Третьяковка должна получить во Владивостоке постоянную прописку

Может ли музей живописи быть интересным для инвесторов? Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила стенд "Российской газеты" на Восточном экономическом форуме и ответила на вопросы нашего корреспондента.

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Путин поддержал увеличение налоговой льготы для дальневосточных авиакомпаний 09:01
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов 06:41
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Козлов: 16 процентов лицензий на добычу ископаемых используют с нарушениями 05:39
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31