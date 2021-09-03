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03.09.2021 05:15
Рубрика: Экономика

Создание госзастройщика может способствовать появлению доступного жилья

Текст: Марина Трубилина
Создание госзастройщика может стать одним из вариантов повышения доступности жилья. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на сессии "Дорогое жилье: как сойти с пьедестала?" Восточного экономического форума.
3аместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС 3аместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
3аместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Об одном из инструментов создания доступного жилья для дальневосточников рассказал на сессии первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Министерство предлагает предоставлять застройщикам налоговые преференции и земельные участки с коммунальной и социальной инфраструктурой в обмен на снижение стоимости квадратного метра. Предполагается, что участки будут предоставляться по принципу голландского аукционы - победителем станет застройщик, который предложит наиболее низкую стоимость квадратного метра жилья. Поскольку в себестоимости жилья затраты на земельный участок и инфраструктуру составляют не менее 10%, то и такое жилье может стоить на 10% ниже рынка, рассказал Гусейнов. Избежать "вмешательства" перекупщиков жилья, которые позже перепродадут дешевые метры по высоким ценам, позволит, по мнению Гусейнова, создание информационного портала, где дальневосточник, желающий купить такую квартиру, сможет зарегистрироваться, встать в очередь на такое жилье, одна-две недели будет предоставляться ему для финансовых расчетов.

Фото: iStock
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Однако, как отметил Стасишин, голландские аукционы, которые практиковались несколько лет назад, не работают. "Когда начинаешь торговать земельный участок под то, кто дешевле построит - в итоге никто ничего не строит", - отметил он. Правильный механизм, который опробирован на территории Владивостока - аукцион "за долю" (застройщик предоставляет часть квартир для социальных нужд).

"Либо, если мы говорим, что нам жилье нужно для отдельных категорий граждан - давайте тогда попробуем создавать государственного застройщика на государственную часть, которая нужна для категорий граждан", - сказал Стасишин. По его мнению, необходимо разделить рынок, на котором цены на жилье могут стабилизироваться при выравнивании спроса и предложения, и обеспечение доступным жильем граждан, которые не могут его купить ни при каких ипотечных ставках.

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