В России создадут карты для автопутешественников

Ростуризм, Росреестр и Роскартография разработают информационно-справочные и картографические материалы для развития внутреннего туризма России, сообщили в Ростуризме. Ведомства на полях Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Схемы и планы будут разного формата, в том числе онлайн. "Каждый с их помощью сможет выбрать для себя в любом регионе интересные маршруты и достопримечательности. В первую очередь акцент будет сделан на картах, предназначенных для туристов, которые путешествуют по стране на автомобилях", - уточнили в Ростуризме.

Предполагается создать отдельные карты со специальными маршрутами. Например, часть материалов поможет организовать путешествие любителям промышленного туризма. Планируется выпустить серию карт, на которых будут обозначены крупные предприятия, заводы, технологические сооружения, имеющие историческую ценность и доступные для посещения. Ведомства уже создали рабочую группу по развитию промышленного туризма в стране, уточнили в Ростуризме.

Также появятся карты с указанием мест с богатыми музыкальными традициями, где можно познакомиться с различными этническими инструментами.