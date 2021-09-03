2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
03.09.2021 12:58
Текст: Алексей Любовецкий

В Счетной палате оценили перспективы развития рынка арендного жилья

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме оценила перспективы развития рынка арендного жилья в России.

Она отметила, что, по разным оценкам, до 10% жилого фонда находится в аренде, однако только маленькая доля этого рынка имеет цивилизованный вид. Основной задачей при этом является вовлечение этой части в цивилизованные правоотношения.

Фото: mos.ru
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По словам Труновой, ажиотажный спрос на квартиры в новостройках со временем приведет к росту арендного жилья, поскольку немалая доля россиян купила квартиры в инвестиционных целях.

Развитие рынка арендного жилья также зависит от градостроительной и жилищной политики, подчеркнула она. "Надо переходить к регулированию этого рынка через градостроительные механизмы. Это возможно только при сильной муниципальной власти", - заключила аудитор.

Ранее Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. Помимо этого, в целях развития арендного рынка в ведомстве предложили субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю или нанимателям.

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