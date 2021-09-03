Замглавы Минпромторга объяснил закрытие гипермаркетов в России

Гипермаркеты закрываются из-за неэффективной экономической модели, с ростом онлайн-торговли это не связано, считает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Я думаю, что если кто-то и закрывается, то из-за неэффективной экономической модели, не могут конкурировать с тем, кто работает более качественно", - заявил он в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме.

По его словам, большинство ретейлеров использует онлайн-доставку, поэтому "говорить о смерти обычного ретейла, не онлайн, пока преждевременно".

Евтухов полагает, что темпы роста онлайн-торговли в России сохранятся, но таких показателей, как в 2020 году, не будет.

"Цифры, которые были в предыдущие годы, будут сохраняться, за исключением 2020 года, который был аномально высоким", - отметил замминистра промышленности и торговли.

Ранее стало известно, что "Ашан Ритейл Россия" принял решение о закрытии 17 супермаркетов, которые показывали неудовлетворительные результаты.