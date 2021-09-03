2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
03.09.2021 07:35
Текст: Елена Березина

Замглавы Минпромторга объяснил закрытие гипермаркетов в России

Гипермаркеты закрываются из-за неэффективной экономической модели, с ростом онлайн-торговли это не связано, считает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Я думаю, что если кто-то и закрывается, то из-за неэффективной экономической модели, не могут конкурировать с тем, кто работает более качественно", - заявил он в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме.

Фото: Reuters
Почему в России закрываются гипермаркеты и супермаркеты

По его словам, большинство ретейлеров использует онлайн-доставку, поэтому "говорить о смерти обычного ретейла, не онлайн, пока преждевременно".

Евтухов полагает, что темпы роста онлайн-торговли в России сохранятся, но таких показателей, как в 2020 году, не будет.

"Цифры, которые были в предыдущие годы, будут сохраняться, за исключением 2020 года, который был аномально высоким", - отметил замминистра промышленности и торговли.

Ранее стало известно, что "Ашан Ритейл Россия" принял решение о закрытии 17 супермаркетов, которые показывали неудовлетворительные результаты.

Новости проекта
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
Путин призвал продолжить работу над проектом, который разгрузит Транссиб 08:16
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Минпромторг поддержал продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей 07:29
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов 06:41
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Козлов: 16 процентов лицензий на добычу ископаемых используют с нарушениями 05:39
Участники ВЭФ дали старт традиции высаживать деревья в кампусе ДВФУ 05:33
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31
Новости проекта
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
Путин призвал продолжить работу над проектом, который разгрузит Транссиб 08:16
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Минпромторг поддержал продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей 07:29
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов 06:41
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Козлов: 16 процентов лицензий на добычу ископаемых используют с нарушениями 05:39
Участники ВЭФ дали старт традиции высаживать деревья в кампусе ДВФУ 05:33
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31