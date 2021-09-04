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Общество
04.09.2021 06:36

Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян

Возвращение к обычной, допандемийной жизни, сегодня во многом зависит от россиян. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По его словам, "неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас". Фисенко призвал россиян прививаться против коронавируса, подчеркнув, что в России есть для этого все возможности. Он напомнил, что наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 и вывела ее на рынок.

"Мы также имеем собственные разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма", - заявил первый замглавы Минздрава. Эти разработки российских ученных также доведены до промышленного производства и ими с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах РФ.

Взаимное признание вакцин от коронавируса может произойти до конца этого года. Об этом ранее заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме. По его словам, это произойдет, когда страны поймут, что нельзя идти на поводу у крупных фармпроизводителей, которые пытаются не допустить одобрения других вакцин.

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