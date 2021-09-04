Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений

Ежегодный ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.

По словам министра, к 2024 году в стране будет построено и реконструировано более 380 километров сооружений инженерной защиты​​​. Кроме того, будут расчищены 55% проблемных участков русел рек.

Новый федеральный проект по защите населения от наводнений, разработанный Минприроды, пока ограничен в финансировании, рассказал Козлов. По его словам, документ предполагает масштабные работы, в частности, в Дальневосточном федеральном округе, где риски наводнений традиционно высоки.

"К тому же неблагоприятные явления усугубляются. В этом году паводок, который характерен для сезона осенних муссонов, пришел в июне", - отметил Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.