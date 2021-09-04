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Экономика
04.09.2021 04:22
Текст: Василий Кошкин

Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений

Фото: Пресс-служба губернатора Забайкальского края/РИА Новости Фото: Пресс-служба губернатора Забайкальского края/РИА Новости
Фото: Пресс-служба губернатора Забайкальского края/РИА Новости

Ежегодный ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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По словам министра, к 2024 году в стране будет построено и реконструировано более 380 километров сооружений инженерной защиты​​​. Кроме того, будут расчищены 55% проблемных участков русел рек.

Новый федеральный проект по защите населения от наводнений, разработанный Минприроды, пока ограничен в финансировании, рассказал Козлов. По его словам, документ предполагает масштабные работы, в частности, в Дальневосточном федеральном округе, где риски наводнений традиционно высоки.

"К тому же неблагоприятные явления усугубляются. В этом году паводок, который характерен для сезона осенних муссонов, пришел в июне", - отметил Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.