Чекунков назвал способ решить проблему бюджетной обеспеченности регионов ДФО

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме рассказал, как решить проблему бюджетной обеспеченности регионов Дальнего Востока.

По его словам, для этого надо заблаговременно и ответственно планировать расходы, а также повышать уровень финансовой дисциплины.

Чекунков напомнил, что под руководством ведомства был создан штаб, в который вошли министры финансов всех дальневосточных регионов.

"Стараемся двигаться навстречу друг другу: планомерно, последовательно добиваемся увеличения регионов Дальнего Востока заранее, на этапе планирования и бюджетирования. Лучшие практики пытаемся распространять на все регионы", - заключил чиновник.