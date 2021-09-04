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Экономика
04.09.2021 12:03
Текст: Матвей Линник

Глава Минвостокразвития назвал способы увеличить турпоток на Дальний Восток

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме рассказал о мерах по увеличению туристического потока на Дальний Восток.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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По его словам, в первую очередь это субсидирование авиаперевозок. "Если лететь из Москвы стоит сто тысяч рублей, то не полетят туда люди. Если 10-11 тысяч рублей, как сейчас рейсы Москва-Владивосток, Москва-Хабаровск, то полетят", - сказал он.

Кроме того, сейчас субсидируются перевозки внутри Дальнего Востока, до тех мест, которые могут стать туристическими магнитами. По итогам совещания с президентом, было принято решение выделить дополнительно на эти меры 21 млрд рублей на три года, отметил Чекунков.

Субсидиии предусмотрены и для инвесторов, осуществляющих туристические проекты на Дальнем Востоке, напомнил министр.

"Нужно, чтобы спрос соответствовал предложению с точки зрения объектов размещения: гостиниц, туристических баз, санаториев", - заключил Чекунков.

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