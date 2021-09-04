Глазьев предложил способ защиты от роста мировых цен

Снизить влияние мировой конъюнктуры на цены помогло бы создание общих бирж на евразийском пространстве. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на площадке Восточного экономического форума.

Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев во время видеообращения на сессии "Ценность и ценности Большого евразийского партнерства" в рамках ВЭФ-2021. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Нам необходимо формирование общего биржевого пространства со стабильными условиями ценообразования так, чтобы мы не зависели от монополистов, которые манипулируют рынками и наживаются на дестабилизации", - сказал Глазьев в своем видеообращении в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства".

Он отметил, что на пространстве Евразийского партнерства нужна новая свободная от санкций архитектура валютно-финансовых и торговых отношений. Также требуется формирование единых стандартов и лучшей мировой практики экономических отношений в рамках Евразии не только на основе рекомендаций, но и полноформатных экономических соглашений.

По словам Глазьева Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится ядром формирования Большого Евразийского партнерства. Уже заключены меморандумы о сотрудничестве и договоры с международными объединениями и отдельными странами региона. Ведутся переговоры о формировании зон свободной торговли. Такие режимы уже работают с Вьетнамом, Сингапуром, подписано соглашение об основах перехода к зоне свободной торговли с Ираном. Ведутся переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.

В конце 2020 года и первой половине 2021 года на мировых рынках отмечался рост цен на энергоносители, различные виды продовольствия, металлопрокат. По оценкам экспертов, изменение мировых цен отразилось на стоимости товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС.