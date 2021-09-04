Владимир Солодов: Цены на икру стабилизировались

Об успешной путине на Камчатке и отсутствии дефицита красной икры заявил в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума глава региона Владимир Солодов.

- На самом деле цены несколько стабилизировались. У нас был всплеск в начале сезона. Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта "Доступная рыба", - рассказал губернатор.

Солодов отметил, что сейчас ФАС ведет проверки обоснованности ценообразования на икру. Он пообещал предоставить ведомству все необходимые для этого материалы, чтобы оценка была объективной.