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Экономика
05.09.2021 11:16
Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Сеул предложил подключить Россию к межкорейскому туризму

Объединить в единые программы поездки в рамках межкорейского туризма с экскурсиями по территории Дальнего Востока России - с таким предложением выступил министр объединения Республики Кореи (РК) Ли Ин Ён в ходе своего доклада на 6-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке. Министр Ли принял участие в мероприятии в формате видеоконференции.
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Южнокорейский министр выразил надежду, что в ближайшем будущем Юг и Север Кореи смогут активизировать обмены и сотрудничество, где особо перспективным направлением выглядит сфера туризма, в частности, организация поездок для южнокорейцев по КНДР. При этом, по мнению Ли Ин Ёна, эти туры не стоит ограничивать только Северной Кореей, но стоит также включить в них и посещение Дальневосточного региона РФ, а также северо-восточных провинций Китая. Подобного рода программы смогли бы стать очень интересными поездками, в ходе которых можно будет оценить достопримечательности всего региона, включая Южную, Северную Корею, Россию и Китай.

Напомним, что ранее, вплоть до 2008 г., между Югом и Севером Кореи реализовывалось сотрудничество в сфере туризма. Южане имели возможность посещать находящиеся в КНДР живописные горы Кымгансан, а также город Кэсон. Были планы по расширению географии поездок, но затем рост напряженности на Корейском полуострове не позволил реализовать задуманное. Эксперты считают, что именно с туризма может начаться реанимация межкорейского сотрудничества, а подключение к этому России и Китая позволит предлагать очень интересные и насыщенные с точки зрения контента программы.

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