Путин поздравил ФосАгро с 20-летием

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ФосАгро - одному из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, - говорится в тексте сообщения. - Убежден, что столь впечатляющие успехи - результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений".

Особо президент отметил приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.

"Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавил глава государства.