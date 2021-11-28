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28.11.2021 13:30
Рубрика: Культура

В Великобритании открывается Шестая ежегодная Неделя российского кино

Текст: Сусанна Альперина
Кадр из фильма "Спутник". Фото: предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "Спутник". Фото: предоставлено Russian Film Week
Кадр из фильма "Спутник". Фото: предоставлено Russian Film Week

Открытие Шестой ежегодной Недели российского кино Russian Film Week состоится сегодня в самом крупном кинотеатре Лондона Odeon. Фильмом открытия станет картина Алексея Чупова и Наташи Меркуловой "Капитан Волконогов бежал".

Фото: kinopoisk.ru
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Сам фестиваль продлится по 5 декабря, и в его программу вошло 23 полнометражных и 19 короткометражных фильмов - драмы, комедии, триллеры, боевики, мелодрамы, фентези, документальное кино - Russian Film Week по традиции представляет все жанровое разнообразие российской киноиндустрии.

Кадр из фильма "Грех". Фото: предоставлено Russian Film Week

Среди фильмов, представленных на Неделе российского кино - "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Спутник" Егора Абраменко, "Клятва" Романа Нестеренко,"Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Общага" Романа Васьянова, "Джетлаг" Михаила Идова, "Нос, или заговор не таких" Андрея Хржановского, "Грех" Андрея Кончаловского, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и другие картины. Основной площадкой фестиваля в этом году станет кинотеатр Cine Lumiere, находящийся неподалеку от Музея Виктории и Альберта и Музея Национальной Истории. Также фильмы RFW будут показаны в Кембридже. Все картины будут транслироваться с английскими субтитрами.

Кадр из фильма "Петровы в гриппе". Фото: предоставлено Russian Film Week

Кульминацией фестиваля станет торжественное вручение премии "Золотой Единорог" - В предыдущие годы победителями "Золотого Единорога" становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Ван Гоги" Сергея Ливнева и другие. В этом году, например, в номинации "Лучший фильм" представлены 7 фильмов. "Капитан Волкогонов бежал", "Доктор Лиза", "Джетлаг", "Пальмира", "Портрет незнакомца", "Общага" и "Клятва".

Фото: kinopoisk.ru
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На приз за звание Лучшего актера номинируются Юрий Борисов - "Капитан Волконогов бежал", Мераб Нинидзе - "Дело", Семен Серзин - "Петровы в гриппе", Константин Хабенский - "Трое" и Петр Скворцов - "Когда она приходит"

В номинации "Лучшая актриса" представлены. Светлана Ходченкова - "Другое имя", Екатерина Агеева - "Фея", Чулпан Хаматова - "Петровы в гриппе", Виктория Исакова - "Трое", Марина Васильева - "Общага", Марианна Спивак - "Цой".

Полная программа Russian Film Week - на официальном сайте. У премии "Золотой Единорог" есть свой отдельный сайт.

Между тем

1 и 2 декабря в Лондоне в Chelsea Theatre, в рамках деловой программы Недели российского кино в Великобритании, состоится 4-й Международный форум для актеров Casting Bridge. Это индустриальный саммит, проводимый в партнерстве с Perkon Productions, Гильдией кастинг-директоров России, европейской кастинг-платформой E-Talenta и агентством StarTalent, входящим в группу компаний видеосервиса Start. Цель форума - способствовать профессиональным отношениям между актерами, агентами, продюсерами и кастинг-директорами из Великобритании, стран ЕС и России.

Фото: kinopoisk.ru
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В течение двух дней у участников будет возможность послушать лекции, посмотреть презентации, мастер-классы, круглые столы и принять участие в панельных дискуссиях для профессионалов отрасли. В частности, член Гильдии кастинг-директоров Великобритании кастинг-директор Виктор Дженкинс ("Убийство на пляже", "Дрянь", "Мир в огне") расскажет о своей последней работе в сериале Питера Козмински The Undeclared War, где одну из главных ролей сыграл российский актер Герман Сегал.

В российскую делегацию вошли: Рита Ленских (генеральный директор StarTalent), кастинг-директора Елена Цапко (член ICDN), Екатерина Дубровская (сериал "Anna K" для Netflix) и Ирина Лаврентьева (сериал Happy End).

В программе также мастер-класс фотографов Криса Манна и Майкла Шелфорда, членов APHP (Ассоциация профессиональных хэдшот-фотографов Великобритании) и круглый стол с участием русскоязычных актёров, которые успешно снимаются в международных проектах Netflix, HBO и других.

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