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Чего ждать от британского сериала "Ночные вызовы"

Журнал
    26.01.2022, 19:43
Текст:   Юлия Авакова
В России состоялась премьера шестисерийного сериала "Ночные вызовы" (The Responder), который стал доступен на канале ViP Premiere в пакете ViP, а также на онлайн-платформе viju.

В роли полицейского Криса, работающего в отделе быстрого реагирования, снялся британский актер Мартин Фримен, известный отечественному зрителю по ролям в "Офисе", "Хоббите", "Шерлоке", "Фарго", "Черной пантере", "Родителях года", а также в более нишевых проектах ("Стартап", "Говорящие головы Алана Беннетта"). Среди других актеров, сыгравших в проекте, стоит отметить Дэвида Бредли (франшиза о Гарри Поттере, "Доктор Кто", "Игра престолов", "Британия", "Банды Лондона"), Фэй МакКивер, Фила Барантини, Уоррена Брауна, Эделайо Эдедайо.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Основу повествования создал сценарист Тони Шумахер, много лет отдавший профессии главного героя сериала. Полицейский Крис ведет борьбу с внутренними демонами и их вполне материальными воплощениями, населяющими современный Ливерпуль - наркоманами, алкоголиками, наркодилерами, сутенерами. Иногда работа сталкивает его с наиболее незащищенными представителями общества - подростками из неблагополучных семей, получателями пособий по безработице, пенсионерами. Все они - жертвы скаредной социальной политики государства, разорванных или не сформировавшихся семейных связей и легкая мишень для всех тех, у кого при соразмерно малом количестве перспектив есть важный аргумент - сила и полукриминальная власть. Откровенное повествование о британских буднях в стиле потока сознания - дежурства без георгианской архитектуры, белых оград за зелеными газонами и прочих фотогеничных атрибутов английской повседневности - интересно само по себе.

Крису то и дело приходится нырять в непролазный омут города, в котором рабочий класс давно выродился в прекариат, а романтизм шестидесятых напоминает о себе разве что витринами нескольких туристических и музыкальных магазинов, затерявшихся в историческом центре. Возвращаясь по вечерам к жене и дочери, он, подобно рептилии, должен в мгновение ока сбрасывать старую кожу и представать перед домочадцами чистым и человечным - верящим в вечные идеалы, ценящим семейный уют и небольшие радости жизни. Хотя семья - единственное, что держит Криса на плаву, это раздвоение начинает даваться все сложнее.

Социальные корни берут свое - лучший друг детства превращается в бандита, и его специфические проблемы очень быстро становятся личным делом Криса. Усугубляет падение в бездну время и опыт - успев повидать разнообразные формы человеческой деградации, он теряет не только веру в справедливость, но и значимость своего собственного служения. Обесценивание себя происходит на фоне застарелой травмы - несколько лет назад в результате доноса Криса лишили всех званий, и мститель, как оказывается, не унялся, а только взял временную передышку, попутно взламывая стены семейной крепости.

Фото: kinopoisk.ru
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Мартин Фримен, идеальный актер для воплощения трагедии маленького человека и изверившийся потомок рассерженных молодых людей пятидесятых, проникновенен и естественен в новом амплуа: за пронзительными голубыми глазами, чернеющими от наворачивающихся слез, зреет гнев, а нервные подергивания головы будто отсчитывают секунды, отделяющие блеклое настоящее от трагедии - оглушительного взрыва часового механизма. Чем все закончится - покажут последующие серии.

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