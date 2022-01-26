Чего ждать от британского сериала "Ночные вызовы"

В роли полицейского Криса, работающего в отделе быстрого реагирования, снялся британский актер Мартин Фримен, известный отечественному зрителю по ролям в "Офисе", "Хоббите", "Шерлоке", "Фарго", "Черной пантере", "Родителях года", а также в более нишевых проектах ("Стартап", "Говорящие головы Алана Беннетта"). Среди других актеров, сыгравших в проекте, стоит отметить Дэвида Бредли (франшиза о Гарри Поттере, "Доктор Кто", "Игра престолов", "Британия", "Банды Лондона"), Фэй МакКивер, Фила Барантини, Уоррена Брауна, Эделайо Эдедайо.

Основу повествования создал сценарист Тони Шумахер, много лет отдавший профессии главного героя сериала. Полицейский Крис ведет борьбу с внутренними демонами и их вполне материальными воплощениями, населяющими современный Ливерпуль - наркоманами, алкоголиками, наркодилерами, сутенерами. Иногда работа сталкивает его с наиболее незащищенными представителями общества - подростками из неблагополучных семей, получателями пособий по безработице, пенсионерами. Все они - жертвы скаредной социальной политики государства, разорванных или не сформировавшихся семейных связей и легкая мишень для всех тех, у кого при соразмерно малом количестве перспектив есть важный аргумент - сила и полукриминальная власть. Откровенное повествование о британских буднях в стиле потока сознания - дежурства без георгианской архитектуры, белых оград за зелеными газонами и прочих фотогеничных атрибутов английской повседневности - интересно само по себе.

Крису то и дело приходится нырять в непролазный омут города, в котором рабочий класс давно выродился в прекариат, а романтизм шестидесятых напоминает о себе разве что витринами нескольких туристических и музыкальных магазинов, затерявшихся в историческом центре. Возвращаясь по вечерам к жене и дочери, он, подобно рептилии, должен в мгновение ока сбрасывать старую кожу и представать перед домочадцами чистым и человечным - верящим в вечные идеалы, ценящим семейный уют и небольшие радости жизни. Хотя семья - единственное, что держит Криса на плаву, это раздвоение начинает даваться все сложнее.

Социальные корни берут свое - лучший друг детства превращается в бандита, и его специфические проблемы очень быстро становятся личным делом Криса. Усугубляет падение в бездну время и опыт - успев повидать разнообразные формы человеческой деградации, он теряет не только веру в справедливость, но и значимость своего собственного служения. Обесценивание себя происходит на фоне застарелой травмы - несколько лет назад в результате доноса Криса лишили всех званий, и мститель, как оказывается, не унялся, а только взял временную передышку, попутно взламывая стены семейной крепости.

Мартин Фримен, идеальный актер для воплощения трагедии маленького человека и изверившийся потомок рассерженных молодых людей пятидесятых, проникновенен и естественен в новом амплуа: за пронзительными голубыми глазами, чернеющими от наворачивающихся слез, зреет гнев, а нервные подергивания головы будто отсчитывают секунды, отделяющие блеклое настоящее от трагедии - оглушительного взрыва часового механизма. Чем все закончится - покажут последующие серии.