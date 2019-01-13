Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль

Если констатировать, что у каждого автомобильного бренда есть модель, которая является лицом компании, то у чешской "Шкоды" такой машиной безусловно является Octavia. В конце 90-х начале 2000-х годов эта невероятно удачная модель попила немало крови у конкурентов, фактически выстроив нынешний имидж компании. Ну а сегодня "старушке", представить сложно, пошел третий десяток лет, в результате чего цены на первые экземпляры упали до бросовых. А стоит ли смотреть в сторону бравого "ветерана" современного российского авторынка?

Skoda Octavia первого поколения появилась в 1996 году и производилась вплоть до 2010 года, то есть почти пятнадцать лет, что вдвое дольше среднестатистического жизненного цикла любой европейской модели. Один этот факт и то, что первая "Октавия" более шести лет выпускалась параллельно с машиной второго поколения, говорит о невероятной популярности модели.

В чем секрет? Он как обычно состоит из нескольких факторов, главным из которых является то, что Octavia первого поколения фактически первая полноценная модель Skoda, полностью разработанная под контролем инженеров Volkswagen и на основе немецких агрегатов. Фактически первая "Октавия" - это Golf четвертого поколения, с более практичным кузовом, но с более скромными комплектациями и более простой отделкой.

Интересная модель Felicia, которую чехи делали до этого, была симпатичной, достаточно комфортной и недорогой, но, увы, не очень надежной машиной, причем почти по всем параметрам. Переход под крыло концерна VAG позволил совершить чехам большой технологический рывок, а самое главное - удачно распиарить этот факт. Skoda спозиционировала себя не как бюджетный аватар "Фольксвагена", а как исконно чешскую марку, просто использующую надежные немецкие узлы. Слова чехи подкрепили делом, накрывая немецкую начинку полностью аутентичными и практичными кузовами.

Словом, Skoda на сегодняшний день - единственный бренд, который серьезно и массово занимается кузовом лифтбэк, совмещающим солидность седана с практичностью универсала. Брезговать последним, впрочем, чехи тоже не стали, предложив покупателям модификацию Combi, по сей день удерживающую лидерство в классе по объему багажника.

Слава немецкой надежности головного концерна и семейной направленности при достаточно консервативном дизайне быстро сформировал имидж "Шкоды" как машины для возрастных покупателей, основная масса которых действительно долгое время таковой и была. Кстати, не имея других козырей, основные конкуренты, среди которых оказался даже сам Volkswagen, давили клиентам именно на субъективный психологический фактор: мол "Шкоду" выбирают только пенсионеры и дачники, а продвинутые люди берут более яркие машины. Не помогло: Skoda Octavia на протяжении всей истории присутствия на российском рынке вплоть до сегодняшнего дня ни разу не выпала из ТОПа продаж.

А тот факт, что большая часть проданных авто попадала к возрастным клиентам, заботливо подходившим к эксплуатации, на сегодняшний день дал возможность выбирать из вполне ухоженных подержанных экземпляров.

Удивительно, но "Октавию" первого поколения сегодня можно купить, имея в кармане чуть более 100 000 рублей. Правда, лучшим, что можно ожидать от такой машины конца 90-х годов, будет состояние "на ходу". То есть, это экземпляры присмерти или после ДТП, с чудовищными пробегами, часто из такси. Покупать такое могут только механики под восстановление.

Основная масса предложений находится в диапазоне от 200 000 до 300 000 рублей. Это версии уже после рестайлинга 2000-го года. В среднем это 15-летние машины в большинстве своем в приемлемом или даже неплохом состоянии, но с очень большими пробегами под или за 300 тысяч км, что является пограничным ресурсом двигателей. Некоторые из машин уже идут с откапиталенным движком, причем хорошо это или плохо - неизвестно. Все зависит от того, мастер какого уровня его делал.

От 300 000 до 400 000 рублей первая "Октавия" тоже встречается. Это будут самые свежие экземпляры 2007-2010 года, часто с автоматическими коробками и в богатых по тем меркам комплектациях. Но, опять же, в силу особенностей основных клиентов пробеги будут немалыми - около 200 тысяч км, что для большинства узлов является либо предельным, либо уже двойным ресурсом. Так что уповать на немецкое качество и безпроблемность в любом случае не придется, но запас по ресурсу мотора и коробки определенно будет.

Свыше 400 000 рублей рассматривать Octavia, получившую к тому моменту приставку Tour, мы смысла не видим, поскольку за эти деньги вполне реально найти достойные образцы уже второго поколения модели на платформе A5.

Двигатели

Первая Octavia обладала широчайшей гаммой двигателей, доставшихся, понятно, от "Гольфа". Но в Россию из этих моторов доехало всего два: атмосферные бензиновые 1.4 (75 л.с.) серии BCA и 1.6 (102 л.с.) серии BFQ стали основой официального предложения в нашей стране. Довольно редко, но встречается европейский дизельный агрегат 1.9 разной форсировки, а также топовый бензиновый всефольксвагеновский турбомотор 1.8 (150 л.с.).

Самой главной проблемой любой возрастной машины является неизвестность, а именно загадка, какой бензин и масло в нее лили. Поскольку основной пик популярности первой "Октавии" пришелся на начало 2000-х годов, когда не на каждой заправке было качественное топливо, а продавцы запчастей нередко торговали контрафактом, при том, что покупатели "Шкод" не относились к богатым покупателям, есть вероятность нарваться на "уколхоженную" машину.

Оба основных бензиновых мотора Skoda Octavia имеют ремень в приводе ГРМ (на моторе 1.4 он двойной), который необходимо менять каждые 90 000 км. Кстати, не отличался большим ресурсом ремень приводной, который лучше поменять за компанию. Соответственно каждую вторую замену ремня ГРМ требует замены и помпа системы охлаждения. Но это все расходники.

Два главных фактора определения изношенности моторов 1.4 и 1.6 являются стабильность их работы и подъедание масла. Если мотор подтраивает и вибрирует сильнее обычного, придется готовиться к полной проверке топливной системы вместе с перепрошивкой блока управления двигателем. На замену пойдут с большой вероятностью свечи, дроссельная заслонка, катушки зажигания и само собой топливный фильтр.

Проблемы с уровнем масла более опасны. Его низкий уровень приводит к подклиниванию распредвала, что гарантирует обрыв ремня ГРМ и капитальный ремонт двигателя. На самом мощном турбомоторе 1.8 масляное голодание предварительно прикончит турбину. Причина проблемы в неудачной конструкции маслозаборника, сетка которого быстро забивается.

Из второстепенных узлов внимания требует стартер, из-за которого машина может плохо заводиться, а также термостат и вентилятор системы охлаждения, который в свое время меняли по гарантии. Так что стоит внимательно продиагностировать охлаждающую систему и следить за температурой.

Собственно, большие пробеги "Октавии" по России, особенно в зимний период - практически гарантия того, что соль, грязь и химия повредила или вот-вот это сделает большую часть датчиков и электроразъемов: в зоне риска датчик температуры, кислорода, расхода воздуха. Кроме того, к пробегу 200 000 км потребуем замены катализатор, если его не вырезали.

Что касается редких, но вполне надежных дизелей, то там нужно смотреть на форсировку мотора 1.9. Самый слабый 70-сильный агрегат является еще атмосферным, а потому не имеет дорогостоящих турбины и двухмассового маховика, что резко сокращает расходы на обслуживание. У более мощных версий TDI и то, и другое на больших пробегах в зоне риска. Собственно, остальные проблемы связаны с заправкой не самой качественной соляркой, а значит скорее всего потребуют замены ТНВД и клапан EGR.

Трансмиссии

На Skoda Octavia I устанавливалось три варианта коробок передач: 5-ти т 6-ти ступенчатые "механики" и четырехступенчатый "автомат". Самой распространенной коробкой является базовая механическая КПП. "Автоматы" шли на самые дорогие версии, а "6-ступки" - на дизельные и турбированные моторы, потому на рынке их почти нет.

Механика очень надежна и в хорошем состоянии переключается как немецкий оружейный затвор. Болтание рычага, нечеткое включение, включение передач с усилием - все это повод для ремонта. В первую очередь, потребуют замены подшипники, тяги и тросики. Сцепление обычно выдерживает не менее 100 000 км, что зависит от мощности мотора - чем больше "лошадей", тем ниже его ресурс.

Всефольксвагеновский "автомат" 01М выпускался еще в те времена, когда подобная коробка считалась баловством, да и технологии не были столь совершенны. Потому вариантов с такой трансмиссией у в общем-то бюджетной "Шкоды" немного. Если попадется, то стоит обратить внимание на гидроблок - самый капризный узел. Он боится перегрева и несвоевременной замены масла, которая необходима не реже каждых 60 000 км.

Еще один эксклюзив - полноприводные варианты Octavia, которые оснащались муфтой Haldex. Сегодня это одна из самых распространенных и надежных систем, а тогда это был почти эксперимент, так что ресурс этого узла, учитывая, что такая "Шкода" была только с мощными моторами, очень невелик, а при выходе из строя - очень дорог.

Подвеска, рулевое управления и тормоза

Львиная доля "Октавий" оснащена полузависимой подвеской и лишь единичные полноприводные экземпляры - полностью независимой. Конструкция не имеет ярко выраженных недостатков и при аккуратной эксплуатации не требует внимания вплоть до 100 000 км. Плюс-минус к этому моменту изнашиваются амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники, сайлентблоки и втулки стабилизатора. Скорее всего потребуют замены и рулевые наконечники. А вот рулевая рейка ходит и по 200 000 км.

Тормоза в целом также надежны, за исключением того, что задние механизмы могут иметь повышенный износ - это норма. Стоит лишь контролировать состояние тормозных магистралей, которые из-за сложных российских условий подвержены коррозии.

Кузов и салон

Skoda Octavia очень хорошо сопротивляется коррозии, так что даже первые экземпляры часто выглядят очень прилично. Наличие ржавчины - признак некачественного кузовного ремонта. Основные проблемы с краской и кузовом возрастные - ослабшие крепления фар, дверей, капота и крышки багажника, порванные уплотнители, треснувшие бампера и погнутые пороги.

Темный и унылый, но просторный салон был сделан из не самых мягких, но качественных пластиков и тканей. Так что откровенно убитые интерьеры - признак крайне неаккуратного хозяина. В остальном салон очень вынослив. Проблемы, опять же возрастные: затертый руль и рычаг КПП, могут уже не работать отдельные электроприборы, отломаны детали, порвана и прожжена ткань сидений.

Вывод

Skoda Octavia I - достойный выбор за свои деньги, но, как обычно, подойти к поиску стоит с умом и терпением. Во-первых, стоит отказаться от выбора непопулярных версий - дизельных, турбированных, полноприводных и даже с автоматом. Все эти модификации могут доставить лишние проблемы с поиском нужных запчастей и специалистов.

По-хорошему лучше проигнорировать и популярный мотор 1.4. Во-первых, для "Октавии" он все-таки слабоват. Это приводило к тому, что водители часто крутили его "в звон", сокращая ресурс, который редко превышал 250 000 км.

Лучший выбор - бензиновый атмосферник 1.6 на механике. Ищите машину с реальным пробегом до 200 000 км, минимальным количеством хозяев, желательно старшего возраста, которые могли сохранить даже 15-летнюю машину в приличном состоянии.