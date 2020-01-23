Микробиолог рассказал, как защититься от коронавируса

Микробиолог из Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Максимов рассказал о распространении опасного вида коронавируса, возникшего в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а также дал советы, как избежать заражения.

По его словам, новый коронавирус 2019-nCoV не является чем-то исключительным. Коронавирусы - это большое семейство вирусов (известно 39 видов), которые не имеют ДНК, их геном содержится в макромолекулах РНК. Данный тип вирусов способен инфицировать ряд животных, а также человека. Главным образом они вызывают респираторные заболевания - от легких форм ОРВИ до атипичной пневмонии. Анализ патогена показал высокую степень сходства нового заболевания с вирусом SARS, вспышка которого произошла в 2002 году и унесла жизни 774 человек.

Как отмечает Максимов, подобные штаммы периодически появляются в последнее время, что является естественным следствием увеличения населения планеты, перенаселения тропических зон, а также увеличивающихся миграционных потоков. Источниками распространения часто становятся Китай, а также другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. По мнению ученого, появление нового штамма не является чем-то неожиданным и исключительным.

Однако недооценивать новый вид вируса не стоит, так как подобные патогены вызывают болезни с достаточно высоким уровнем летального исхода. Чтобы снизить вероятность заражения, эксперт советует соблюдать ряд правил.

Поскольку коронавирусы передаются преимущественно воздушно-капельным путем, не стоит без необходимости долго оставаться в местах скопления людей, а также нужно применять средства индивидуальной защиты. Также желательно сократить общение с выходцами из Китая и туристами, которые только что вернулись из стран данного региона. Максимов отметил, что вирус может передаться и через продукты, а потому стоит с осторожностью отнестись к товарам из Китая. Он подчеркнул, что вирус хорошо сохраняется на поверхности свежих или замороженных продуктов. При этом, как ранее сообщала "РГ", вероятность заразиться новым видом вируса через бытовые предметы и посылки из Китая - низкая. Как отметили эксперты, у вируса низкая стойкость. На данный момент известно лишь о респираторном способе передачи.

Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. Были госпитализированы 27 человек, однако через несколько недель количество зараженных в Китае превысило 600 человек, 17 из которых скончались. На данный момент известно о единичных случаях заражения в Таиланде, Японии, Вьетнаме, США и Сингапуре.

В России подобных случаев не выявлено. В ряде городов с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, однако диагностика показала, что опасная инфекция у них отсутствует. Тем не менее, международные аэропорты ввели усиленный санитарно-карантинный режим. Кроме того, Россельхознадзор ввел тотальный досмотр ручной клади и багажа граждан, прибывающих из Китая и стран Юго-Восточной Азии. На приграничных территориях Дальнего Востока организованы санитарно-карантинные мероприятия на всех автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска.

Как отметил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, скорость распространения для инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, в среде с большой скученностью населения китайских городов остается довольно медленной, что не может не обнадеживать. По предварительным данным, смертность также сравнительно невысока. Кроме того, у всех погибших заражение наложилось на серьезные хронические заболевания. Это говорит о том, что в группе риска находятся люди старше 65 лет.