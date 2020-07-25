Почему в странах "победивших пандемию" идет новый всплеск COVID-19

В странах "золотого стандарта" (Австралия, Япония, Израиль, Гонконг), которые Всемирная организация здравоохранения хвалила за эффективную борьбу с пандемией, на этой неделе зарегистрирован всплеск заболеваний COVID-19.

Эксперты ставили страны "золотого стандарта" в пример Соединенным Штатам, критикуя подход Белого дома к коронавирусу и отсутствие жестких общенациональных мер по сдерживанию пандемии. Эти государства, отмечают эксперты, слишком рано объявили о своей "победе над пандемией" и сняли ограничения.

Во второй половине июля государства, власти которых хвалили за их быстрое и эффективное реагирование на COVID-19, столкнулись с повторными вспышками инфекции. Как отмечает 9 News, становится ясно, что успехи в сдерживании болезни, о которых заявляют власти ряда стран, в условиях постоянного мутирования вируса, часто носят временный характер.

Так, Австралия еще в начале месяца приводилась в качестве "золотого стандарта" в ответ на пандемию. Она одной из первых в мире стала вводить строгие ограничительные меры. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта, а власти Австралии еще первого февраля закрыли свои границы для иностранных гостей, которые недавно побывали в Китае, а затем 19 марта приняли подобные меры в отношении всех неграждан и нерезидентов.

В конце марта на Зеленом континенте запретили публичные собрания и несущественные поездки внутри страны, и несколько месяцев пандемия находилась в целом под контролем австралийских властей. Восьмого мая премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о плане открытия страны к июлю, правительство начало сворачивать меры по социальному дистанцированию. По его словам, с начала пандемии в Австралии было зарегистрировано всего около семи тысяч заражений и 97 смертельных исходов. Тогда же глава международного аналитического центра ACCESS Health International доктор Уильям Хазелтин, назвал Австралию примером для США, отметив, что эта страна, наряду с Китаем и Новой Зеландией, эффективно справилась со вспышками коронавируса, а благодаря тестированию, отслеживанию контактов и четким указаниям новые случаи заболевания были сведены к минимуму.

Ситуация резко поменялась со снятием ограничительных мер. Две недели назад власти Австралии были вынуждены изолировать 6,6 миллиона человек в штате Виктория от остальной части страны после вспышки коронавируса в городе Мельбурн, которая произошла в одной из люксовых гостиниц седьмого июля. Была закрыта граница между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс, ношение масок стало обязательным в общественных местах в стране в прошлые выходные. Однако и эти меры не сдержали всплеск пандемии. По словам премьер-министра штата Даниэля Эндрюса, в среду в Виктории было зарегистрировано 403 новых случая заболевания COVID-19, что является третьим по величине ежедневным увеличением количества случаев с начала пандемии. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австралии по состоянию на пятницу зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев заражения и 140 смертельных исходов. Таким образом, за июль было зарегистрировано примерно столько же случаев, сколько за предыдущие три месяца пандемии.

Гонконг получил высокую оценку ВОЗ за быстрое реагирование на пандемию еще в январе, когда были введены необходимые санитарные ограничения. Местное правительство предприняло дальнейшие действия, чтобы обуздать вторую волну пандемии в марте, когда жители Гонконга начали возвращаться в город, принося с собой вирус. Власти запретили въезд в Гонконг нерезидентам, остановили транзит через городской аэропорт, а также ввели строгий карантин и проверку на прилете. Спортивные залы были закрыты, продажа алкоголя запрещена в барах, а большинство ресторанов и кафе прекратили свою деятельность на неопределенный срок. В результате в течение многих недель ежедневные случаи заражения вирусом в Гонконге сводились к однозначным цифрам, а иногда и к нулю.

Несмотря на все это, Гонконг столкнулся с "третьей волной" инфекций, начиная с шестого июля, когда власти заявили о возможном "неконтролируемом росте" случаев заражения после снятия части ограничительных мер. В результате только в пятницу в Гонконге было зафиксировано 123 случая заболевания, что является самым высоким однодневным увеличением с начала пандемии, сообщили представители гонконгского департамента здравоохранения. В Гонконге на этой неделе публичные собрания снова были ограничены, в них могут принимать участие не более четырех человек, спортивные залы были закрыты, а прибывающие иностранцы должны иметь при себе доказательства отрицательного теста на COVID-19. "Если эта тенденция сохранится, справиться с ситуацией будет очень трудно", - сказал доктор Чуан Шук-Кван из Гонконгского центра охраны здоровья, добавив, что отделения для карантина инфицированных и больницы постепенно достигают предела.

Япония, по оценке экспертов, также эффективно отреагировала на коронавирус. 25 мая премьер-министр Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение, заявив на брифинге, что власти смогли положить конец вспышке заболевания примерно через полтора месяца, пойдя собственным путем. В Японии возобновились деловая и общественная деятельность, а правительство страны даже выступило с новой туристической инициативой, направленной на поощрение внутренних поездок.

Однако со второй половины июля, количество случаев заражения стало расти быстрыми темпами: так, в четверг, по данным японского министерства здравоохранения, в стране был зафиксирован самый высокий ежедневный показатель - 981 случай заражения, а также два смертельных исхода. Власти Японии полагают, что вспышка инфекции за пределами больниц могла появиться у лиц, которые переносили болезнь бессимптомно. Токио обратился к гражданам с призывом не забывать про маски и соблюдать социальную дистанцию.

Наконец, в течение нескольких месяцев Израиль также приводился ВОЗ в качестве успешного примера по борьбе с пандемией коронавируса. В связи с быстро введенными ограничениями на поездки и массовым закрытием предприятий, страна в основном сдерживала распространение вируса, регистрируя уровень смертности, который был намного ниже, чем во многих странах западного мира. В то время как коронавирус бушевал в США и Европе, власти Израиля уже начали говорить об открытии экономики и снятии ограничительных мер, отмечают наблюдатели.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 18 апреля объявил о том, что страна преуспела в своей борьбе, показав глобальный пример "в защите жизни и блокировании вспышки пандемии". Он предсказал, что Израиль станет примером для перезапуска экономики. Однако всего через несколько недель после открытия ресторанов, торговых центров и пляжей в Израиле наблюдался 50-кратный рост числа случаев заболевания коронавирусом: с примерно 20 новых случаев в день в середине мая до более 1000 менее чем через два месяца.

В начале июля Нетаньяху объявил, что спортивные залы, бассейны, залы для проведения мероприятий, пабы и многие другие объекты будут закрыты на неопределенный срок, а рестораны и культовые места будут работать с ограниченным числом посетителей. Несмотря на резкий рост безработицы - она в Израиле достигла 20 процентов - на прошлой неделе власти страны были вынуждены вновь ввести жесткие ограничения и закрыть большинство предприятий. Тем не менее, в четверг в Израиле был зарегистрирован новый рекорд в 1 819 новых случаев заражения в течение 24 часов.

Хотя во многих из этих государств новые показатели заболеваемости остаются низкими по сравнению со странами, где пандемия набирает обороты - например, в США и Бразилии, по оценке аналитиков, увеличение числа случаев заболевания, в тех из них, которые объявили о "победе над пандемией", показывает: несмотря на самые строгие противоэпидемические меры, вирус действительно представляет серьезную угрозу. Как отмечают эксперты, полное исключение риска заражения будет невозможным до тех пор, пока не будет найдена вакцина, а всплески заболевания будут продолжаться в различных регионах мира.