Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников

Школьников обеспечат бесплатным горячим питанием

С 1 сентября учащихся начальных классов начнут бесплатно кормить горячими блюдами. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ.

Этот документ в целом вступил в силу 1 мая этого года. А теперь пришло время реализации пункта 1 статьи 2, который как раз касается полноценного горячего питания младшеклассников, то есть детей с 1 по 4 классы. Оно предусматривает подачу хотя бы одного горячего блюда, не считая напитка. И родители за это не будут платить ни копейки.

Еще один нюанс вступления в силу пункта 1 статьи 2. В законе есть уточнение, что "мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания… должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года".

Студентов и учащихся колледжей начнут воспитывать

Тоже с 1 сентября начинают действовать поправки в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Они касаются воспитания обучающихся (ФЗ от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ).

Здесь конкретизировано такое понятие как "воспитание". Касается это в том числе и учащихся среднего профессионального, а также высшего образования. Им будут созданы условия для самоопределения "на основе… принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства".

Учащимся помогут сформировать "чувства патриотизма, гражданственности". А также "уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. А еще - бережное отношение к культурному наследию, народным традициям, природе и окружающей среде. Все вместе - это и есть воспитание личности.

Но сначала придется скорректировать образовательные программы. Сделать это надо не позднее 1 сентября 2021 года. И сообщить о внесенных изменениях студентам, учащимся и их родителям.

Классным руководителям доплатят

C 1 сентября учителям будут выплачивать минимум по 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет средств федерального бюджета. Это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2020 года № 448 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования".

Из этого документа также следует, что за классное руководство в двух и более кассах учитель будет получать двойную надбавку - 10 тысяч рублей.

Кстати, это не отменяет региональных аналогичных выплат, которые были введены ранее. Например, в Ростовской области они составляют от 1 до 2,8 тысячи рублей. Теперь к ним прибавятся еще и 5 тысяч.

Подробнее о нюансах выплат федеральных надбавок за классное руководство говорится в письме Минпросвещения от 28 мая 2020 г. N ВБ-1159/08.

Анализ на наркотики сделают при трех признаках

С 1 сентября вступает в силу Приказ Минздрава России от 23.03.2020 N 213н. Он вносит поправки в порядок проведения профилактических медосмотров для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Касается это обучающихся в школах, профессиональных училищах и вузах.

Поименные списки тех, кого надо отправить на осмотр, теперь можно подавать не за месяц, а за 15 дней до начала очередного календарного года. Их направляют в медицинскую организацию, проводящую профилактические медосмотры.

Также в приказе есть перечень признаков, которые дают основание отправить мочу обучающегося на анализ. Их определяет врач-нарколог во время медосмотра.

Признаков должно быть не менее трех. А всего в списке их семнадцать. Среди них - неадекватное поведение, заторможенность, сонливость или возбуждение, а также - тахикардия или брадикардия и друге.

Частники смогут оказывать соцуслуги за госчет

С 1 сентября бюджетные целевые субсидии на оказание социальных услуг гражданам смогут получать частные компании. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 189-ФЗ.

Таким образом, существенно увеличится конкуренция на рынке, тем самым повысится доступность оказания соцуслуг.

Получить госфинансирование частные компании смогут по шести направлениям: в сфере социального обслуживания населения, санаторно-курортного лечения, оказании паллиативной медицинской помощи, спорте, туризме и содействии занятости.

"Закон, действительно, создаст конкурентную среду для повышения качества оказываемых государственными органами социальных услуг, - сообщил "РГ" член Консультативного совета ассоциаций и саморегулируемых организаций на финансовом рынке Евгений Машаров. - Принимать решение об использовании тех или иных конкурентных способов отбора исполнителей либо о формировании задания будет каждый регион и муниципалитет самостоятельно. Закон определяет полномочия и ответственность органов исполнительной власти. При этом они будут отвечать за доступность и качество услуг в социальной сфере".

Льготные лекарства станут доступнее

С 1 сентября начнут формировать федеральный регистр получателей льготных лекарств. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 206-ФЗ.

Это будет единая база данных, где указаны все льготники и обозначены необходимые им препараты. Речь идет о бесплатных лекарствах и тех, которые отпускаются по рецептам врачей со скидкой в 50 процентов.

Специалисты рассчитывают, что получить такие лекарства больным станет проще. Им не надо будет обходить несколько аптек или ждать новых поступлений.

Как уже писала "Российская газета", регистр позволит организовать оперативный контроль за льготным лекарственным обеспечением. И прогнозировать потребность в конкретных препаратах и финансирование, необходимое для их закупок.

Заемщики смогут вернуть часть страховки

С 1 сентября досрочное погашение кредита для некоторых заемщиков будет вдвойне выгоднее. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 483-ФЗ.

При досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита у человека будет право вернуть часть страховки. Потребовать назад неиспользованную часть страховки нужно в течение 14 календарных дней с даты досрочного погашения.

"Важным условием для частичного возврата страховой премии при расторжении договора является то, что страховой случай не наступил. Если же случилось событие, предусмотренное договором страхования, и заемщику была выплачена компенсация, то никакая часть от премии уже не подлежит возврату ни при каких условиях", - об этом "РГ" рассказал Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон".

По словам эксперта, эти поправки выгодны для граждан, так как дают определенные гарантии и позволяют сократить издержки на судебное производство. Но, вернуть деньги можно не по любой страховке, а только по добровольному страхованию жизни и здоровья и по страховке от потери работы.

По другим видам страховых продуктов возврат законом не предусмотрен. И если условия договора не предусматривают возврата, значит, вам также, как и раньше, могут отказать. В этом случае останется одно - обращаться в суд. Но это тоже не так-то просто, предупреждает эксперт, ведь в суде надо доказать, что страховка оформлена не по вашему пожеланию, а является неотъемлемой частью кредита.

"Если же страховщик отказывает в выплате, предусмотренной законом, то гражданин может смело обращаться в суд. Но, - предупреждает Павел Уткин, - на практике это большая редкость. Ни один бизнес не будет сознательно нарушать законодательство. Поэтому, если вам отказывают, надо, прежде всего, перепроверить свой страховой договор. Возможно, то, что там прописано, вовсе не имеет отношения к новому закону".

Объявить себя банкротом можно без суда

С 1 сентября должник по кредитам (физлицо) может объявить себя банкротом без суда и бесплатно. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 года N 289-ФЗ.

Но при двух условиях. Первое. Если сумма долга составляет от 50 тысяч рублей и не превышает 500 тысяч рублей. Второе. Это станет возможным, если судебные приставы не обнаружили у потенциального банкрота средства или имущество, которыми можно погасить долг.

Напомним, сейчас объявить себя банкротом можно, если у тебя сумма долга более 500 тысяч рублей и только через суд. Плюс сама процедура будет стоить около 100 тысяч рублей.

Теперь при соблюдении двух указанных условий подать заявление о банкротстве можно по месту жительства или регистрации в многофункциональный центр "Мои документы".

"Количество заемщиков, которые испытывают трудности при выплате кредитов, сегодня увеличилось из-за пандемии и вынужденных каникул, - комментирует новый закон Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ". - Кто-то потерял работу, у кого-то зарплата снизилась. Это сподвигло власти на введение упрощенной процедуры банкротства во внесудебном порядке. Конечно же, число людей, инициирующих процедуру банкротства, теперь еще больше увеличится. Но следует учитывать, что большинство из них действительно не имеют возможности обслуживать задолженности. А суды оказались завалены делами о банкротствах".

По мнению эксперта, крупные банкротства на значительные суммы действительно стоит рассматривать в судебном порядке. А при простых делах, где и сумма невелика, и вопросов с оценкой имущества нет, вполне можно обойтись упрощенной процедурой.

"Что касается последствий банкротства, - предупреждает Алексей Коренев, - то они не изменились - какими были, такими и остались. Это целый ряд весьма неприятных моментов, связанных, например, с испорченной кредитной историей. Случается, что найти хорошую работу человеку, прошедшему процедуру банкротства, бывает труднее, чем остальным".

У каких законов истекает срок

В сентябре завершается действие трех мер, которые были приняты для поддержки финансового сектора и населения в связи с распространением нового коронавируса. И если они не будут продлены, то их срок истечет 30 сентября.

Первая мера касается кредитных организаций, к которым Банк России не применяет санкции при отсутствии у них возможности перечислять пенсионные выплат на карты "МИР".

Вторая мера связана с ОСАГО. До 30 сентября договор по нему можно заключать без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра.

Третья мера вводилась для заемщиков, которые заключили до 3 апреля 2020 года кредитный договор. Пока они вправе обратиться с просьбой об установлении "кредитных каникул".

Также до 1 октября надо успеть подать заявление на выплату тем россиянам, которые взяли на временное проживание инвалидов и детей-сирот, нетрудоспособных граждан в период с апреля по июнь. Речь идет о выплате в 12 тысяч 130 рублей на каждого человека, за которым ухаживали (Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 797).

В это же время стекает срок, в течение которого люди, имеющие детей, вправе обратиться за